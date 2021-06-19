 

Выступление Путина после переговоров с Байденом оценили: Отвечал умно, точно и с юмором

19.06.2021, 4:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский лидер ответил на вопросы журналистов после встречи с американским президентом. Беседа Владимира Путина и Джо Байдена прошла в закрытом режиме в Женеве. В результате политики договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон и начале консультаций по стратегической стабильности.

Выступление Путина на пресс-конференции восхитило читателей болгарского издания “Дневник”. Один из них заметил, что российский президент был хорошо подготовлен, отвечал “умно, точно и с юмором”. Пользователь считает, что по сравнению с политиком его западные коллеги выглядят некомпетентными.

Другой комментатор напомнил, что Байден не пустил российских журналистов на свою пресс-конференцию. Он предположил, что глава США испугался, что ему могут задать неудобные вопросы. “Он ответил на пять вопросов, а Путин – на пятьдесят!”, – приводит слова болгарского пользователя ИноСМИ.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что американцы также похвалили Путина. Они отметили, что российский лидер “отлично знает, что делает”. Также комментаторы обратили внимание на положительный отзыв президента о своем американском коллеге. По их мнению, это описывает Владимира Путина как хорошего политика.

Позднее на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления глава России более развернуто высказался о Джо Байдене. В частности, Владимир Путин назвал лидера США настоящим профессионалом, с которым нужно внимательно работать, чтобы не упустить ничего важного. Все подробности – здесь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи

19.04 / Кэти Холмс трогательно поздравила дочь Сури Круз с 15-летием

10.06 / В.Мутко: строительство жилья в РФ увеличилось в 1,6 раза за 10 месяцев

31.08 / Названа самая популярная среди российских туристов страна

28.04 / Скандалы: «Русские дети избалованы сверх всякой меры»

26.11 / Врач дал россиянам советы по правильному выбору зимнего головного убора

07.06 / Цены на новый Mercedes-Benz GLA выросли на 1,50 рупий

16.01 / Мнение: Ответ доносчице

18.07 / Мнение: “Преступление на почве ненависти к СС”

03.08 / Звезды тратят миллионы рублей на обучение своих детей в частных школах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика