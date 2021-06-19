Мнение: Испытания турецкой противокорабельной ракеты

Турция провела успешные практические испытания своей перспективной противокорабельной ракеты.

Ракета ATMACA успешно поразила корабль-мишень. Сегодня же было заявлено, что она принята на вооружение.

Как заявляют турки, ракета имеет дальность в 360 километров, устойчива к системами РЭБ, может корректировать курс.

Также турки успешно испытали новый барражирующий боеприпас Aplagu

Ну и до кучи. Новый немецкий наземный дрон поддержки Mission Master XT способный действовать в условиях сложной местности.

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