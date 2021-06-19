Мнение: Управленческая яма

Несколько парадоксальным образом у запущенного Собяниным с полного одобрения вышестоящего начальства буквально на днях нового ковидного террора есть и хорошая сторона. Как бы абсурдным не казалось такое утверждение.

Переход к террору означает неспособность решить проблему «обычным» образом. Вообще, любой героизм — это всегда чья-то преступная халатность. Равно это относится и к любому авралу. Нормальная жизнь скучна, в нормальной жизни живут умные (или по крайней мере разумные) люди, которые умеют думать. В ненормальной жизни любое решение — это всегда аврал. Всегда через не могу. Всегда через героизм исполнителей. В путинской России единственный профессиональный признак, по которому происходит отбор в начальство — беспробудный кретинизм в чисто медицинском смысле. Причем попасть на более высокий уровень можно только в том случае, если ты — самый тупой из всех кандидатов.

Это не отрицает того, что тупой может быть хитрым, алчным, беспринципным, бессердечным подонком — скорее, такой набор идет всегда в комплекте. Но стать начальником и при этом быть умным — в нынешней России такое просто исключено.

Следствие такого положения дел вполне очевидно. Вначале разрушается и коллапсирует стратегическое планирование и управление. Уже по итогам второй чеченской возникли глубокие сомнения по поводу способности обитателей Кремля к подобного рода деятельности. Каждый новый кризис добавлял к этим сомнениям уверенность — причем кризис не только политический. Один провал в оценке перспектив сланцевых технологий и СПГ в газовой отрасли позволяет делать вывод о крахе стратегического мышления в современной российской управленческой системе.

За долгосрочным планированием в утиль ушло среднесрочное, теперь даже обычное рефлективное управление становится путинским управленцам недоступным. Что, собственно, Собянин и подтвердил — он полтора года возглавляет «штаб по борьбе» с коронавирусом, но у него нет работоспособной модели происходящего. То есть — все полтора года эти ребята, грубо говоря, «лепили горбатого». Совали палку в муравейник и с интересом наблюдали, что из этого выйдет. Полтора года «борьба» велась по ошибочной модели. Если, конечно, эта модель вообще была, в чем тоже можно очень сильно сомневаться. Более вероятно, что они вообще принимали решения безо всяких моделей и прогнозов. «На коленке». Как Путин рисовал Минские соглашения.

Что на практике означает такое весьма специфическое управление рисками? То, что ситуация с каждым разом будет буквально коллапсировать. Террор — это очень не просто. Вы попробуйте ввести свирепые ограничения, скажем, в Москве. Не вопрос. Но как их контролировать? Простой пример — уже на уровне официальных СМИ признается, что создан и стремительно распухает черный рынок поддельных справок о вакцинации. Что это означает? Человек попадает в больницу, ему ставят диагноз «ковид», у него есть справка, что он привит. И массовый характер такого рода событий начинает подрывать дутый авторитет путинских аналоговнеимеющих вакцин. Как так — у вас привитые поголовно начинают болеть? Это что за вакцина у вас, ребята? Причем понять, кто из заболевших был привит, а кто — купил справку, решительно невозможно.

Почему Собянин издал абсурдный указ про парковые скамейки и через два дня его отменил? Да потому же — невозможно контролировать. Нет столько сотрудников сигуранцы, чтобы поставить их у каждой скамейки. Потому что ограничения введены в метро, на наземном транспорте, в магазинах, ресторанах. И везде нужны контролеры и проверяющие. Причем по схеме день через три, иначе они банально выдохнутся через неделю. И откуда набрать столько контролеров? А как ими управлять и их контролировать?

Террор — это очень непросто. А террор, который не работает, перестает пугать. Превращается в фарс. И через какое-то время перестает работать. Вы хотели 60 процентов вакцинированных? Получите в лучшем случае 25, причем с высоченной вероятностью того, что половина из них — с купленными справками.

Это крах управления как такового. Мало того, что вы не решаете задачу, так вас еще и перестают бояться. Не уважать — про уважение уже и речи нет.

А раз перестают бояться, то возвращаются к прежней стратегии пассивного сопротивления. Игнорирование любых мероприятий власти. В итоге режим террористический, но по факту — неспособный ни к каким результатам. Выхватить из толпы и показательно его распять — не вопрос. Но это ничего не решает. Вас всё равно игнорируют. Вы не страшные, а смешные и тупые.

Собянин с нынешним обострением пошел ва-банк. Причем с очень высокой вероятностью провала. Он не вытянет задачу вакцинировать 60 процентов москвичей. А ведь есть еще и гастарбайтеры — их столько, сколько на сегодняшний момент привито. И их тоже нужно прививать.

По факту — это очередная победоносная война. Как в Сирии или на Украине. Войти вошли, как выйти — никто понятия не имеет. Как с Крымом — отжать отжали, а что дальше? Как с Южной Осетией и Абхазией. Как с Карабахом. Как со всем — все начато и ничего не доделано. А раз оно не доделано, то висит и прожирает ресурс. Вопрос — как долго будет вытягивать эту прожорливую и бездонную яму управленческих провалов система, сама находящаяся в ресурсном коллапсе?

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