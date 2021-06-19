Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс в пятницу в 10.07 по местному времени (20:07 мск) из муниципального аэропорта в Рентоне недалеко от Сиэтла, информирует Reuters.

Прежде чем пассажирский самолет Boeing 737 MAX 10 самолет войдет в эксплуатацию в 2023 году, его ожидает прохождение продолжительных испытаний и сертификаций, передает ТАСС.

Воздушное судно направляется из муниципального аэропорта в Рентоне в международный аэропорт округа Грант в штате Вашингтон. Согласно расписанию, посадка ожидается в 12.37 (22.37 мск).

Самолет Boeing 737 MAX 10 является крупнейшим представителем среди самых продаваемых узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 MAX.

Ранее стало известно о намерении Boeing создать новый пассажирский самолет. Речь шла об узкофюзеляжном самолете на 200-250 пассажиров.

Таким образом, авиалайнер по своим характеристикам будет располагаться между самой крупной моделью Boeing 737 MAX и широкофюзеляжным 787 Dreamliner.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов данной модели. Ситуация повторилась в сентябре – производитель не получил ни одного заказа на поставку самолетов.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума.