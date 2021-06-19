Отец Сапеги назвал ее отношения с Протасевичем токсичными

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега рассказал о ее отношениях с Романом Протасевичем, автором признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала.

По мнению Андрея Сапеги, отношения его дочери с Протасевичем «были токсичными». Мужчина «негативно отнесся» к выбору дочери и полагал, что «отношения с такой неоднозначной фигурой, как Роман Протасевич, ничего хорошего не означают». «И как показали дальнейшие события, я оказался прав», – сообщил он RT.

Софья Сапега рассказал отцу об отношениях с Протасевичем «во второй половине января», причем «отношения развивались непросто», а «в какой-то момент они расстались». «Я как раз в те дни звонил Софье, и у неё был убитый голос. Спросил, что случилось. Она говорит: «Мы расстались, я опять одна». Я попытался утешить её, но внутри обрадовался, так как понимал всю токсичность этих отношений», – сказал он.

Отец полагает, что «это было ей абсолютно ни к чему», у девушки «готовился диплом, магистерская работа», следовало «решать, куда ей идти работать, делать первые шаги, которые определят ее будущее».

Когда дочь «попросила денег на поездку в Грецию», то сказала, что «летит с молодой семейной парой». Андрей Сапега «не знал, что она снова сошлась с Протасевичем» и «даже не подумал, что она может с ним лететь». «Не екнуло моё отцовское сердце», – сказал он.

Напомним, Андрей Сапега направил белорусскому президенту Александру Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.