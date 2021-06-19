Территорию возле центра “Моя работа” на Шаболовке благоустроят до конца 2021 года

Два года назад в Москве начали открываться специализированные центры занятости “Моя работа”. В них можно пройти профессиональное тестирование, обучение и официально зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Очень важно, чтобы такие центры были современными и комфортными, и здания не вызывали у прохожих и посетителей уныние, настраивали на позитив. Именно поэтому в прошлом году на Шаболовке привели в порядок строение, в котором находится центр занятости “Моя работа”. Скоро благоустроят прилегающую территорию.

Запланированы масштабные работы. Линии электропередач уберут под землю, рядом с центром поставят деревянные скамейки и урны, появится небольшая парковка. Также здесь будет летний лекторий с навесом. Планируется и озеленение территории: высадят 125 кустарников, разобьют цветники и уложат 800 квадратных метров газона.

Помимо этого, отремонтируют металлическое ограждение вокруг центра

и установят автоматические ворота. Также появится система видеонаблюдения. Территорию будут освещать фонари с энергосберегающими светильниками и приятным мягким светом.

Говоря о развитии Донского района, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” открыты станции Московского центрального кольца “Крымская” и “Верхние котлы”, благоустроены детские парки и площадки, Донской сквер, территории пяти школ и детских садов, парк “Южный скверик” и места возле МЦК.

В этом же районе реконструированы Варшавское шоссе и надземный пешеходный переход, заменены 30 остановочных павильонов. Здесь же продолжается благоустройство придомовых территорий. К 2023 году во дворах будут установлены в общей сложности 250 опор освещения.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о работе флагманского центра “Моя работа” на Шаболовке. В его штате 28 сотрудников городской службы занятости. Пропускная способность учреждения составляет до 200 человек в день. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, свыше восьми тысяч посетителей центра зарегистрировались как самозанятые и индивидуальные предприниматели.