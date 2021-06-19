Мнение: Возобновление сообщения
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Восстановление авиасообщения с Турцией – мера вынужденная в связи с неспособностью "импортозаместить" внешние туристические направления. Социальная напряженность и так на достаточно высоком уровне, добавлять в нее новые порции озлобления даже такие деревянные головой путинские управленцы не хотят.
В стране нет ни одной отрасли, которая бы вытянула на себе даже кризисные ситуации. Абсолютно все зависимо от заграницы. Туризм и отдых – в том числе. И на такой базе эти убогие ребята собираются воевать с внешним врагом? Две недели – и война закончится по причине невозможности ее продолжать. Либо шнурки закончатся, либо каша.
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Источник: Эль Мюрид
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