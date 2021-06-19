 

Путин поощрил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину «КовиВак»

19.06.2021, 3:16, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра им. Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против коронавирусной инфекции почетными грамотами президента награждены восемь сотрудников Центра им. Чумакова, благодарность объявлена более чем 35 работникам, передает ТАСС.

Минздрав РФ 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину «Ковивак», разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН» (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

Напомним, в РФ зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.



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