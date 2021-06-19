 

Россия обвинила Латвию в языковой агрессии

19.06.2021, 3:16, Новости дня
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Намерение властей Латвии ликвидировать русскоязычный канал LTV7 является очередным актом языковой агрессии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД России, сообщила, что Москва считает планы Латвии новым «актом непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения». Указывается, что LTV7 – единственный канал, который вещал на всей территории Латвии на русском языке около 30-ти лет.

Хотя власти Латвии объясняют свои планы «нехваткой финансирования», Захарова напомнила, что Рига не раз заявляла о «приоритезации английского, а не русского языка». Это, по мнению России, «противоречит основополагающим принципам демократического и гражданского общества, а также обязательствам» Латвии по защите «принципа многоязычия и плюрализма СМИ», «свободы выражения мнений» и «прав проживающих на территории государства этнических групп». Подчеркивается, что около 40% жителей страны «предпочитают получать информацию и общаться на русском языке».

Своими действиями Латвия «дезавуирует заверения» в том, что запрет на ретрансляцию передач «РТР-Планета» и RT «якобы не скажется на представленности русского языка» в медиапространстве, считают в МИДе. Захарова заявила, что власти Латвии хотят «вытеснить русский язык из всех сфер общественной жизни». РФ призвала «профильные международные организации и правозащитное сообщество решительным образом отреагировать на репрессивную политику» Риги.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил с ретрансляцию 16 российских телеканалов на территории страны. До этого кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».



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