 

Путин наградил сотни медиков из разных регионов России

19.06.2021, 2:18, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусом, и других медработников из разных регионов РФ медалями, орденами и почетными званиями.

Примерно 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина получили награды за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Около 40 человек отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 12 – орденом Пирогова, 11 – орденом Дружбы, глава центра Иван Стилиди – орденом Почета, пятеро сотрудников получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», передает ТАСС.

Около 140 медиков наградили за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Четверо из них получили почетное звание «Заслуженный врач», двое – «Заслуженный работник здравоохранения», один – награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, остальные – орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Еще 18 человек наградили за «большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции», 50 – за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, в 2020 году Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Они вручаются медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.



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