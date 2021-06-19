Против призыва ГА ООН не поставлять оружие в Мьянму проголосовал только Минск

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к странам прекратить поставки оружия в Мьянму, против резолюции проголосовала только Белоруссия.

Резолюцию поддержали 119 стран, при этом 36 государств, включая Россию и Китай, воздержались. Резолюция также призывает военных Мьянмы прекратить насилие и восстановить демократию, освободить представителей гражданских властей, пустить в страну спецпосланника генсека Кристин Шранер Бургенер и обеспечить доступ гуманитарной помощи.

Сама Бургенер заявила, что в результате обострения противостояния между военными, оппозицией и этническими группами в Мьянме «реален риск полномасштабной гражданской войны». Столкновения идут в регионах, граничащих с Китаем, Индией и Таиландом, передает ТАСС.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский констатировал, что авторы резолюции «не смогли продемонстрировать сбалансированный подход и адекватный уровень понимания сложности и многомерности текущих внутримьянманских реалий». Документ «используется для продвижения однобоких национальных позиций отдельных стран-членов», «отличается политизированным характером». Критика сфокусирована на официальном Нейпьидо, но не рассматривается «влияние других активно действующих субъектов внутриполитических процессов в Мьянме», передает РИА «Новости».

Полянский считает, что принятие таких резолюций «ведет к расколу Генассамблеи ООН». Он подчеркнул, что непременным условием должна быть «последовательная приверженность принципам невмешательства во внутренние дела суверенного государства, нейтральность, отказ от санкционного и политико-дипломатического давления».

Отметим, что резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер. При этом СБ ООН не обсуждал резолюций на данную тему, поскольку мнения его постоянных членов по ней сильно отличаются. США, Великобритания и Франция поддерживают идею санкций, а РФ и Китай считают, что такой шаг могут лишь усугубить ситуацию.

Напомним, в Мьянме произошел военный переворот. Власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина. В результате столкновений погибли сотни человек. Официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун в апреле заявлял, что в Мьянме нет мирных протестов, все демонстранты вооружены и «выглядят террористами».