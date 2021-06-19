“Хочешь похудеть – прочь из дома”: как 58-летняя Алена Свиридова поддерживает безупречную фигуру и сохраняет молодость

Алена Свиридова на нашей эстраде давно: за десятилетия карьеры она состоялась как композитор и музыкант. И пусть сегодня она меньше выступает на сцене, но зато ведет активный образ жизни и с радостью делится с подписчиками новостями из своей жизни. Но больше всего поклонников интересует ее внешний вид: как 58-летняя исполнительница, “розовый фламинго” российской эстрады, умудряется сохранять стройность и почти что безупречную фигуру?

Естественность – это прекрасно

Для певицы не составляет труда поделиться снимком, на котором она позирует в бикини. Алена уверена: если есть красота, ее не нужно скрывать. В свои годы она даст фору многим женщинам, и это при том, что у нее уже двое взрослых сыновей.

Певица очень любит путешествовать и часто бывает в Крыму, а еще пользуется дарами природы, чтобы оставаться стройной. Так, Свиридова всегда готова принять грязевые ванны, называя их “секретом внеземной красоты”, – это отличный способ для сохранения молодости кожи.

Не ешьте много

У Алены много секретов, помогающих сохранять фигуру, и один из них – питание. По признанию певицы, в детстве она была худенькой и вообще никогда не отличалась пышностью форм. Любовь к Крыму она сохранила благодаря детским воспоминаниям, в частности когда дедушка пытался откормить ее, едва ей стоило приехать летом в гости. “Это было бесполезно – в нашей семье все были с подтянутыми фигурами”.

Самым действенным и к тому же простым решением певица считает контроль за тем, что и сколько вы употребляете в пищу: “Не стоит верить в чудеса – лишний вес появляется исключительно от “неправильной” пищи. Я давно отказалась от жирного. Также я сознательно уменьшаю порции, оставляя чувство легкого недоедания вместо переедания. И конечно, активный образ жизни, который лишним не бывает”.

Легкость продуктов, больше воды

С утра Алена Свиридова может съесть гречневую кашу с белым сыром или хлебцы со сливочным маслом, а также яичницу и – по традиции – литр зеленого чая. На обед она предпочитает суп или рыбу с овощами. Полдника в распорядке дня как такового нет, а вот на ужин можно побаловать себя пастой с помидорами и кабачками.

Вода всегда идет на пользу, считает певица, а потому за полчаса до приема пищи она выпивает стакан теплой воды. А вот чего старается не употреблять вообще, так это соков.

Дом – главный враг

Как это ни странно звучит, но многие проблемы скрываются в четырех стенах – это наличие свободного времени, которое можно провести с пользой для своего организма. В одном Алена уверена: как только человек остается дома и ничем себя не занимает, так или иначе его начинает тянуть на кухню. А это означает множество всяких перекусов: “Я практически не знакома с этим понятием – мне просто некогда перекусывать, поскольку я стараюсь максимально расписывать свой день. Другое дело гости – вот здесь я могу не удержаться и попробовать хозяйские вкусности”.

Чтобы избежать “сидения дома”, певица советует выходить на улицу и гулять. При наличии возможности – кататься на велосипеде, плавать или бегать. Все это Алена активно практикует в своей повседневной жизни.

Кстати, профессия часто вынуждает певицу посещать светские мероприятия и рестораны. Заказывая еду, Алена анализирует сочетание продуктов, а еще доверяет своему обонянию.

Уход за собой: не кремы, а свежий воздух

Певица скептически относится к различного рода омолаживающим средствам и сывороткам, обещающим вернуть молодость: “Состояние вашей кожи не способны улучшить никакие огуречные примочки. Лично мне помогают уколы красоты, но и с ботоксом не следует перебарщивать, а прислушиваться к реакции организма”.

Невозможно встретить Алену Свиридову и в тренажерных залах, хотя спорт она любит и перепробовала многие его виды – от альпинизма и лыж до дайвинга и простого бега. “Меня сложно загнать на беговую дорожку или записать в фитнес-клуб. Всего этого можно избежать, если у вас поблизости есть парк, чтобы просто гулять. В сочетании со свежим воздухом и окружающей природой это прекрасная подпитка для организма”.