Разболелись

В Питере сборная РФ с очень большой долей вероятности больше не сыграет в рамках чемпионата Евро-2020.

Хорош Петербург ночью. Да он всегда хорош, но белой ночью особенно. На фоне разводимого Литейного моста целуются парочки. Лайба с алыми парусами уже ушла на стоянку после репетиции. Напротив Петропавловки, силуэт которой графически очерчен на фоне розовеющего неба, уже танцуют на набережных как днем. Зато чуть вглубь «блистательного Петербурга» ни души, и только сонные блюстители закона бредут куда-то по Миллионной, а Невский девственно пуст в предвкушении дневной кутерьмы. И никаких плохих мыслей в голове, и никаких забот кроме одной — успеть на первую электричку, чтобы передохнуть после ночного променада. Быть в Питере, да не провести одну ночь в городе — да ни за что!

Честно — ни одного ночного болельщика не встретили. Ни российского, ни тем более иностранного. Может, кто-то сидел где-то в барах, хотя вряд ли до утра — нынче большого нашествия и не ожидалось, а оживление наблюдалось разве что вокруг «Газпром Арены» или фан-зоны. Да и болельщик пошел не отвязный, иностранцы и без того совершили рискованный по их, да и по нашим меркам поступок, отправившись в Санкт-Петербург в разгар третьей коронавирусной волны, и сутки напролет, в отличие от 2018-го, никто не гуляет.

Питер беспечно набрал матчей по самое не хочу, к «своим» четырем согласившись взять еще и три из Дублина, нимало не заботясь о том, что третья волна вот-вот накроет и его,

а делать нечего — надо принимать Евро согласно предварительно согласованному протоколу, не гонясь за Москвой, которая уже начала закручивать гайки. А здесь куда деть и как выстроить болельщиков из пяти стран, пусть их и не десятки тысяч? Надо и кормить, и как-то развлекать, и делать вид, что все хорошо. Фан-зона уже днем в среду заполняется под завязку, вокруг «Газпром Арены» костюмированный выход особо подготовленных российских любителей футбола, где цари и Чебурашка в одном флаконе, кокошники на каждом углу, но шествие от ресторана к входу жидковатое и монотемное — только россияне. Финнов приехало три тысячи, благо до Питера рукой подать, но вселенского братания не наблюдается — все понимают, что коронавирус не дремлет.

Мне глазеть на фанатское разноцветье и раньше-то некогда было, а сейчас тем более — достаточно увидеть, что да, тусовка есть, но состояние «окунись, душа, в чистую волну» осталось где-то далеко в прошлом. Во что выльется этот ограниченный праздник сейчас, город подсчитает через пару недель.

Про футбольные итоги тоже думать рано. Впрочем, то, что сборная РФ в Питере больше не сыграет, уже понятно. Кто-то робко намекает, что пока все почти идеально напоминает старт сборной РФ на «бронзовом» Евро-2008, когда после разгрома от испанцев последовала минимальная победа над греками, с чего и начался путь к «чуду в Базеле». Но я, во-первых, считаю, что не такой уж великий совершили подопечные Гуса Хиддинка тогда подвиг, а во-вторых, нынешняя сборная той в подметки не годится. Та была как мяч, который вовремя, пусть и на время, подкачали, — упругой и звонкой. Нынешнюю как ни подкачивай, она вряд ли красиво уберет с дороги скандинавов (в 2008-м это были шведы, а нынче датчане), а после доберется аж до голландцев. Нет, не доберется. Если ошибусь — обязуюсь покаяться и на полгода про футбол забыть.

Да, но чтобы вообще строить какие-то планы на ближайшее будущее, надо было еще обыграть финнов. Да, скромных, да, дебютантов большого футбольного форума, да, котирующихся разве чуть выше Северной Македонии, но приехавших в Санкт-Петербург в роли второй команды группы «В», которой достаточно было взять на «Газпром Арене» одно очко, чтобы думать о первом сопернике в кубковом раунде. Это звучит странно, но номинально аутсайдером была сборная России, а фаворитом как раз финны, которые в мяч тоже играть, оказывается, умеют.

У меня огромное уважение к Суоми спортивной и к тому, как они реально продвигают спорт. Те, кто думает, что в Финляндии есть только хоккей и лыжи, ничего не знают про соседей. Там есть все, и футбол тоже. Пристойный — примерно с конца прошлого века. Конкурентоспособный — примерно с середины десятых века нынешнего, когда подросли воспитанники Маркку Канервы, бывшего школьного учителя. Главного тренера сборной Финляндии у нас непременно бы назвали физруком по прежнему роду деятельности, но в Суоми «физрук» — профессия почетная, а Маркку за пять лет вывел сборную небольшой северной страны на Евро. Уступив в отборочной группе только Италии и выиграв стартовый матч в Копенгагене у куда более авторитетных хозяев. Да, победили не без помощи удачи, с одним ударом в створ, но эта команда никогда и не задирала нос, реально оценивая свои силы и выбирая ту тактику, которая позволяет побеждать.

Они и у РФ могли выиграть, если бы голова бедового форварда Йоэля Похьянпало на первых минутах, за мгновение до его полета, не оказалась в сантиметровом офсайде, что по счастью заметил бдительный видеосудья. Вратарь Матвей Сафонов позже скажет, что он и не успел понять, волнуется ли он, как получил гол. Если бы засчитали — Финляндия бы вцепилась в результат мертвой хваткой. И, возможно, удержала бы его.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

Станислав Черчесов после бельгийского провала обязан был принимать серьезные меры. Замена вратаря Антона Шунина на дебютанта Матвея Сафонова как раз и была самой рисковой и удачной. А еще он выставил пять защитников, а еще вместо травмированного Юрия Жиркова на левый фланг обороны перевел Далера Кузяева, а еще оплошавшего Андрея Семенова в центре обороны заменил Игорь Дивеев. Перестройка сыграла — на тяжелую победу над сборной Финляндии хватило.

Тяжелой она оказалась еще и потому, что на 26-й минуте, взлетев высоко в штрафной гостей, на спину приземлился правофланговый Марио Фернандес. Было даже подозрение на травму позвоночника, но обошлось. Заменивший Фернандеса Вячеслав Караваев через некоторое время после появления на поле влетел в штангу, замыкая прострел, и было бы совсем плохо, но и тут обошлось.

А единственный гол в компенсированное время первого тайма забил Алексей Миранчук — Артем Дзюба удачно скинул, Миранчук переложил мяч под левую ногу и пальнул в правую от Душана Градецки девятку. Удачно получилось и красиво. Больше такой красоты мы не увидели — была трудная работа с минимумом выдумки, удары мимо ворот и тычки вместо ударов. Финны в атаке выглядели не лучше, но полумоментов имели не меньше, и если бы их лучший бомбардир Теему Пукки был в своей форме, то Матвею Сафонову пришлось бы куда тяжелее. А так — Пукки заменили, и пронесло. Дзюбу, кстати, заменили тоже.

Сборной РФ категорически не хватает креатива, ума и сообразительности.

Атака получается безголовая, оттого и безголевая. А одного, пусть и победного мяча, может оказаться маловато. Потому что мы от бельгийцев пропустили три, а в Копенгагене против датчан голами не особо разживешься. У симпатичной финской сборной, кстати, тоже далеко не все потеряно, даром что им выходить против бельгийцев.

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Ну да ладно, продлили российскую надежду, и то неплохо. Наконец-то народ порадовался, чего на финалах Евро не было с июня 2012-го. Фан-зона на Конюшенной числом в пять тысяч человек приветствовала победу, на карнавальное шествие эмоций уже не хватило, да и повод для ликования был достаточно скромным и вряд ли судьбоносным, хотя Владимир Путин из Женевы и поздравил. Кому-то и минимальной победы хватило, особенно получившим положительный заряд на «Газпром Арене», так что россияне слегка отошли от Бельгии и разболелись.

О втором значении слова пока промолчим, постучав по дереву.

Все своим чередом. Турки, проигрывая, чуть не разодрались с валлийцами, Гарет Бэйл не забил пенальти, Роналду на последних минутах отгрузил два гола венграм. Французы и немцы подняли планку Евро до очень достойной высоты, и поступь действующих чемпионов мира не могла не впечатлить. Кто продолжает феерить, так это итальянцы, штампующие по три сухих мяча — на этот раз от них пострадала сборная Швейцарии, и команда Роберто Манчини первой оформила выход в плей-офф. Пора окончательных разборок в группах — совсем скоро.

21 июня РФ играет с Данией. До понедельника точно доживем.

Владимир Мозговой

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