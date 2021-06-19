 

Минздрав готовится к вакцинации подростков от коронавируса – Ляшко

19.06.2021, 1:44, Новости дня
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Об этом сообщает “Укринформ”. 

Ляшко подчеркнул, что пока разрешения на вакцинацию подростков нет в инструкциях ни одной вакцин от COVID-19, зарегистрированных в Украине.

“Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков”, – сказал министр.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

8 июня компания Pfizer анонсировала исследование своей вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет. В США и ЕС уже разрешено ее использование для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 18 июня прививки получили 1,652 млн украинцев, полностью вакцинированы 337 тыс. человек. 

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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