Ялтинский крокодиляриум затопило, часть животных не смогли эвакуировать

Он уточнил, что эвакуировать удалось 90% животных, а “какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там”. “РИА Новости” он уточнил, что там остались большие крокодилы. Всего в помещении находилось 200 особей.

В Instagram крокодиляриума опубликовали видео спасения черепахи. Там уточнили, что животных эвакуировали в Алуштинский аквариум. Часть питомцев забрали домой работники крокодиляриума.

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Допис, поширений Ялтинский Крокодиляриум (@yalta_croco)

По словам Жиленко, ни одна рептилия не погибла. Из помещения начали откачивать воду.

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Допис, поширений Ялтинский Крокодиляриум (@yalta_croco)

Крокодиляриум находится рядом с одной из ялтинских рек.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Издание “Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпали почти две месячные нормы осадков.

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, сообщил “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячных нормы осадков, реки вышли из берегов, заявила “мэр” Ялты Янина Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, восемь пострадало.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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