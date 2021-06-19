 

Депутат Букачаков отозвал инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости

19.06.2021, 1:36, Разное
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Парламентарий действовал в соответствии с регламентом Госдумы: свое обращение с просьбой отозвать законопроект он направил на имя спикера ГД Вячеслава Володина.

Председатель Госдумы в своем телеграм-канале подверг инициативу Букачакова критике. Володин указал на недостаточную проработку подобных предложений и призвал не инициировать темы, у которых нет оснований для поддержки.

«В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», — подчеркнул Володин.

Напомним, что 17 июня Государственная Дума провела последнее пленарное заседание весенней сессии и текущего созыва. Спикер ГД рассказал об итогах работы депутатского корпуса.



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