В Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов

Власти Крыма рассмотрят возможность поощрения туристов, привитых от коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Какие-то призовые дни для размещения или дополнительные бонусы для вакцинированных – может быть, почему бы и нет? Мы подумаем над этим», – сказал Волченко в эфире телеканала «РБК», передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, дополнительных ограничений в республике, связанных с недопущением коронавируса, в Крыму пока не вводится, но это возможно, так как главная тенденция нынешнего сезона – это безопасность отдыхающих и местного населения в контексте защиты от COVID-19.

«У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих на протяжении всего нынешнего года», – сказал министр.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.