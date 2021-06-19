Прилепин поддержал приглашение Бузовой в спектакль о Сталине

Решение пригласить телеведущую Ольгу Бузову на роль в спектакле об Иосифе Сталине было «правильным с политической точки зрения», сообщил заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Захар Прилепин.

Он пояснил, что приглашение Бузовой было не его идеей, а худрука МХАТа Эдуарда Боякова, Прилепина «она нагнала в поездке». «Не знаю, как с точки зрения художественной, но с политической точки зрения, конечно же, это правильное решение», – сказал он, подчеркнув, что у Бузовой в Instagram 23 млн подписчиков. Прилепин заявил, что «это наши дети, и мы должны с ними разговаривать».

Он считает неправильной резкую критику Бузовой со стороны ряда политиков. Такую реакцию Прилепин назвал «фарисейством определенной патриотической группировки». По его словам, подобное наблюдалось сначала в отношении «несчастного» рэпера Моргенштерна, передает ТАСС.

«Который, я замечу, беспощадным образом троллит не только «скрепы», но и либеральную общественность», – сказал Прилепин, отметив, что «у нас люди не понимают», для них «это просто зло объективное, какое-то чудовищное». По его мнению, «это не так», «с этим можно и нужно разговаривать».

Также Прилепин раскритиковал «совершенно дикарских людей, которые ничего ни в чем не понимают, смотрят самые убогие сериалы, театр не видели никогда, книгу последний раз читали в школе», а сейчас «бросились бороться с Бузовой».

Напомним, состоялся дебют Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в соцсетях.