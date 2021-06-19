Госдеп и МИД Польши обсудили борьбу с «Северным потоком – 2»
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Состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Польши Збигнева Рау, сообщил Госдеп.
Стороны обсудили «сотрудничество по борьбе с угрозой», которую якобы несет газопровод «Северный поток – 2» для энергобезопасности Европы, передает РИА «Новости».
Напомним, 15 июня Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Сейм призвал США «как союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода».
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