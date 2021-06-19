 

Мнение: Кто будет покупать липовые справки о вакцинации?

19.06.2021, 1:12, Разное
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Нью-Йорк отпраздновал победу над коронавирусом. Вакцинировано порядка 70% жителей города. Вместе с переболевшими порядка 80–85% горожан обзавелись иммунитетом. Как тут не праздновать?

Израиль тоже победил COVID-19. По состоянию на 18 июня, в стране сделали обе прививки около 76% населения старше 16 лет. Первую прививку — более 80% взрослого населения.

А в Москве 17 июня зарегистрировали 9056 новых заболевших коронавирусом. За сутки! Это на 2861 больше, чем днем ранее, когда в столице выявили 6195 пациентов c COVID-19, и максимум за все время пандемии.

И на фоне этих тревожных новостей о росте числа заразившихся, принимается решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, Италией, США, Кипром, Швейцарией и другими странами…

Это чтобы развести заразу по миру? Чтобы там не сильно радовались, что победили COVID-19?

Поговаривают, что ушлые люди уже наладили бизнес на поддельных справках о вакцинации и отрицательных ПЦР-тестах. Я вот ломал голову, кто будет покупать эти фальшивки? Зачем за деньги покупать липовую справку о вакцинации, когда можно бесплатно сделать вакцину? Но ответ, видимо, в открытии границ. Очевидно, что пассажира не пустят в самолет без этих справок. Вот тут-то у дельцов по изготовлению фальшивок справок, видимо и начнется горячая пора…

На снимке: Салют в честь снятия ограничений в Нью-Йорке. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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