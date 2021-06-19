В больницах Москвы ограничили плановую госпитализацию

Принимать будут тех, кто привился от COVID-19.

В больницах Москвы ограничили плановую госпитализацию. Принимать будут только пациентов, привившихся от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы. Исключение сделано для раковых больных и с заболеваниями крови.

«Для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — сообщили власти.

При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются и те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы, уверили в депздраве.

Также, как пообещали власти, экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю столицы независимо от его статуса вакцинации.

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Ранее власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг: руководители организаций должны к 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым. Компаниям, которые не вакцинируют сотрудников, грозит штраф от 50 тысяч до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев. При этом в столице разрешили предпринимателям отстранять от работы непривившихся сотрудников.

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