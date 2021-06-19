СНБО решил продлить санкции против России, введенные в 2018 году

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге после заседания Совбеза, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Сайт СНБО уточнил, что речь идет о санкциях против украинских и российских компаний и физлиц, которые в 2018 году своим указом №176 ввел в действие пятый президент Украины Петр Порошенко.

“Указ предусматривал введение санкций на три года. 21 июня истекает срок действия этих санкций. Санкции продлены в отношении всех без исключения физических и юридических лиц, которые были в этом списке. В частности, против всех субъектов, которые сейчас есть в юридических реестрах и живы. Потому что часть людей, которые были под санкциями, умерли. Соответственно, их в этом списке нет”, – отметил Данилов.

В санкционном списке физлиц, действие которого СНБО продлил, было 1759 человек, в списке юрлиц – 786 компаний.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после оккупации полуострова в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Впервые Киев ввел санкции против 105 компаний и 388 граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. Впоследствии санкционные списки несколько раз расширялись и менялись.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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