 

Верещук о драке в Раде: Когда у кого-то сдают нервы, надо пить успокоительное. Или сдавать мандат, если не помогает

19.06.2021, 0:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Такое поведение недопустимо, оно недостойно члена парламента, нас, в конце концов, выбирали люди, потому что мы сказали, что будем другими. Люди устали от драк, конфликтов, обвинений в зале для голосований. И поэтому выбирали новых, которые не были до этого в парламенте, не инфицированы этой бациллой популизма и пустословия, и тем более призывов к насильственным действиям. Мы должны понимать, что на нас смотрят люди и ответственность на нас больше. Можно кивать сколько угодно на другие случаи, которые имели место, и они тоже были позорными. Но мы сказали, что мы будем другими. И если мы этого не понимаем или у кого-то сдают нервы, то нужно пить успокоительное, а если не помогает – то сдавать мандат. Здесь работают люди, которые думают головой, прежде чем что-то сказать или сделать”, – заявила Верещук.

ВИДЕОВидео: 4 канал / YouTube
Контекст:

17 июня при обсуждении законопроекта о Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев, отвечая нардепам, критиковавшим документ, заявил, что “эпоха бедности закончится, когда народ расстреляет ОПЗЖ”. После этого в Верховной Раде началась массовая драка.

Нардепы из фракции ОПЗЖ заявили, что не будут принимать участие в заседании комитета по вопросам информационной политики, пока его возглавляет Потураев. Они требуют немедленно созвать регламентный комитет, чтобы дать оценку высказываниям представителя “Слуги народа”.

Позже Потураев заявил, что извинился за слова о “расстреле ОПЗЖ” перед нардепами из этой фракции. Он отметил, что “никому из них не желает лютой смерти”. По словам политика, он не призывал к насилию. Нардеп считает, что его реплику, сказанную для “снятия напряжения в сессионном зале”, неправильно поняли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Трамп высмеял предположение о причастности РФ к делу о переписке сына Байдена

22.07 / Боевикам, расстрелявшим нацгвардейцев во время освобождения Лисичанска, объявили подозрение

01.11 / Редкое купе Toyota 2000GT продали на аукционе

11.12 / НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне, “суд” в Крыму вынес заочный приговор гендиректору ATR. Главное за день

07.10 / Навальный попросил ООН расследовать его отравление

04.10 / Губернатор Камчатки поручил обследовать пострадавших на Халактырском пляже серферов

28.07 / Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение суда по Газовой директиве ЕС

26.01 / Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС под Воронежем

12.06 / Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката

09.09 / В доме Легкоступовой нашли тела двух женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика