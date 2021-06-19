Верещук о драке в Раде: Когда у кого-то сдают нервы, надо пить успокоительное. Или сдавать мандат, если не помогает

“Такое поведение недопустимо, оно недостойно члена парламента, нас, в конце концов, выбирали люди, потому что мы сказали, что будем другими. Люди устали от драк, конфликтов, обвинений в зале для голосований. И поэтому выбирали новых, которые не были до этого в парламенте, не инфицированы этой бациллой популизма и пустословия, и тем более призывов к насильственным действиям. Мы должны понимать, что на нас смотрят люди и ответственность на нас больше. Можно кивать сколько угодно на другие случаи, которые имели место, и они тоже были позорными. Но мы сказали, что мы будем другими. И если мы этого не понимаем или у кого-то сдают нервы, то нужно пить успокоительное, а если не помогает – то сдавать мандат. Здесь работают люди, которые думают головой, прежде чем что-то сказать или сделать”, – заявила Верещук.

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Контекст:

17 июня при обсуждении законопроекта о Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев, отвечая нардепам, критиковавшим документ, заявил, что “эпоха бедности закончится, когда народ расстреляет ОПЗЖ”. После этого в Верховной Раде началась массовая драка.

Нардепы из фракции ОПЗЖ заявили, что не будут принимать участие в заседании комитета по вопросам информационной политики, пока его возглавляет Потураев. Они требуют немедленно созвать регламентный комитет, чтобы дать оценку высказываниям представителя “Слуги народа”.

Позже Потураев заявил, что извинился за слова о “расстреле ОПЗЖ” перед нардепами из этой фракции. Он отметил, что “никому из них не желает лютой смерти”. По словам политика, он не призывал к насилию. Нардеп считает, что его реплику, сказанную для “снятия напряжения в сессионном зале”, неправильно поняли.

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