В инклюзивном классе киевской школы учитель била ребенка. Ассистентке, снявшей видео, угрожали

“Обычный урок в первом инклюзивном классе. Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию. Этот случай не единичный. Дети выбегают из класса – не хотят видеть, как их друга будут бить”, – прокомментировал он.

Сушко заявил, что видео матери ребенка направила ассистентка учителя.

https://www.facebook.com/sushko.pavlo/videos/318308333111368/

Сушко 18 июня в Telegram сообщил, что руководство управления образования Шевченковского района Киева угрожало ассистентке.

“Вместо того, чтобы срочно принять меры по предотвращению подобных случаев, решило начать с ассистента, который снял видео избиения и придал огласке. По нашей информации, ей угрожают уголовными делами за то, что не остановила учителя”, – написал нардеп.

Заместитель директора школы №58 Владимир Мельниченко в комментарии ТСН сказал, что в учебном заведении проводится проверка, а учительница сейчас в отпуске.

“Временная следственная комиссия, состоящая из представителей различных органов и управлений – педагогов, правоохранителей и других, – проводит детальную проверку и изучает все детали инцидента”, – сказал замдиректора.

Департамент образования и науки Киевской горгосадминистрации 18 июня заявил о начале проверки в школе. Об этом написала пресс-служба департамента в Facebook.

“Проверка будет проведена максимально тщательно с привлечением правоохранительных органов и службы по делам детей. По окончании проверки будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/kyivosvita/posts/5637298173008621

Инцидент в киевской школе прокомментировала украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

“Обратилась к председателю Шевченковской районной государственной администрации с целью обеспечения безотлагательного реагирования на этот позорный факт. Настаиваю на необходимости защиты детей от всех форм насилия, а также обращаю внимание на то, что дети, которые становятся свидетелями преступления, получают психическую травму и нуждаются в защите и заботе”, – написала она.

Денисова завила, что на каждый факт избиения ребенка должны реагировать социальные службы и правоохранительные органы.

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