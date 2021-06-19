СБУ провела обыски в киевской “Муніципальній варті” по делу о незаконном обращении с оружием

Об этом сообщила спикер управления СБУ в Киеве и Киевской области Ольга Супрун, пишет “Цензор.НЕТ”.

Пресс-служба ведомства проинформировала, что обыски проводили и дома у фигурантов, в ходе следственных действий нашли и изъяли:

гранатомет РПГ-22;

400 г тротила;

два корпуса гранат РГД-5;

полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9х21 мм;

почти сотню патронов различного калибра;

значительное количество охотничьего нарезного оружия.

В СБУ заявили, что разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. В причастности к организации полигона СБУ подозревает членов “Муніципальної варти”.

“Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения операции Объединенных сил”, – говорится в релизе.

Издание “Ґрати” в Telegram отметило, что начальник штаба формирования Игорь Мари заявил: сотрудники СБУ изъяли муляжи, а тротила “вовсе не было”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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