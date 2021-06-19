 

СБУ провела обыски в киевской “Муніципальній варті” по делу о незаконном обращении с оружием

19.06.2021, 0:46, Новости дня
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Об этом сообщила спикер управления СБУ в Киеве и Киевской области Ольга Супрун, пишет “Цензор.НЕТ”. 

Пресс-служба ведомства проинформировала, что обыски проводили и дома у фигурантов, в ходе следственных действий нашли и изъяли: 

гранатомет РПГ-22;
400 г тротила;
два корпуса гранат РГД-5;
полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9х21 мм;
почти сотню патронов различного калибра;
значительное количество охотничьего нарезного оружия.

В СБУ заявили, что разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. В причастности к организации полигона СБУ подозревает членов “Муніципальної варти”. 

“Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения операции Объединенных сил”, – говорится в релизе.

Издание “Ґрати” в Telegram отметило, что начальник штаба формирования Игорь Мари заявил: сотрудники СБУ изъяли муляжи, а тротила “вовсе не было”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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