Аваков о наводнении в Крыму: Не повод для шуток и злорадства
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“Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении”, – написал он.
Министр отметил, что “аксеновы и прочие путиноиды пройдут”, и добавил: “Жаль нашего красавца Крым, жаль людей…”
Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении.
Аксёновы и прочие путиноиды пройдут..
Жаль наш красавец Крым, жаль людей..
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 18, 2021
Контекст:
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Издание “Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпали почти две месячные нормы осадков.
В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, сообщил “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячных нормы осадков, заявила “мэр” Ялты Янина Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, восемь пострадало.
Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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