Аваков о наводнении в Крыму: Не повод для шуток и злорадства

“Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении”, – написал он.

Министр отметил, что “аксеновы и прочие путиноиды пройдут”, и добавил: “Жаль нашего красавца Крым, жаль людей…”

Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении.

Аксёновы и прочие путиноиды пройдут..

Жаль наш красавец Крым, жаль людей..

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 18, 2021

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Издание “Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпали почти две месячные нормы осадков.

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, сообщил “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячных нормы осадков, заявила “мэр” Ялты Янина Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, восемь пострадало.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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