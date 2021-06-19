Эксперты оценили решение ЦИК о многодневном голосовании

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что решение о проведении многодневного голосования было принято из-за пандемии коронавируса, которая продолжается второй год. Она подчеркнула, что здоровье граждан является приоритетом.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, проведение многодневного голосования не противоречит текущей эпидемической ситуации в России. Она заявила, что предпринимаются все меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод считает, что многодневное голосование снизит нагрузку на избирательные участки, риски для заболевания граждан, а также поможет развести потоки избирателей.

“Последствия болезни очень тяжелые, поэтому долг государства и избирательной системы – предпринять все условия для защиты граждан от нее”, – отметил Брод.

Также эксперт подчеркнул, что наблюдатели наработали опыт контроля за сохранностью бюллетеней в период многодневного голосования.

Председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что возможность голосовать несколько дней одобряют и избиратели. Мол, они считают это удобным.

Напомним, в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу. На голосовании будут представлены такие партии, как “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Росси – За правду”, “Родина”, “Гражданская платформа”, “Яблоко”, “Партия пенсионеров”, “Новые люди”, и другие.

Эксперты подсчитали, как могут распределиться мандаты в будущей Госдуме. Согласно последнему опросу Фонда “Общественное мнение”, симпатии избирателей не изменились. Партию “Единая Россия” готовы поддержать 32%, КПРФ – 11%, ЛДПР – 10%, партию “Справедливая Россия – За правду” – 7%.