Захарова ответила Макрону и Меркель словами песни из «Звуков музыки»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об отношениях ЕС с Москвой.

Захарова в Telegram приводит заявление Макрона, который пожаловался на столкновение с «провокациями» и «новой конфликтностью», а также призвал «выработать правила в отношениях с Россией». Меркель сообщила о необходимости «поддерживать диалог с Россией, как бы сложно это ни было».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что «разглядывая это ЕСовское аббатство невинности», она «вспоминает песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». «Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией? А как поймать облако и удержать внизу?» – говорится в сообщении. Захарова сопроводила запись видео с песней из фильма, а также дала ссылку на перевод песни.

Напомним, Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвала Евросоюз поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США.