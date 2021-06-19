Плановую госпитализацию непривитых пациентов в Москве ограничили на месяц

Временные правила оказания плановой помощи с проверкой наличия прививки от коронавируса перед госпитализацией введены примерно на месяц, сообщил департамент здравоохранения Москвы.

Подчеркивается, что новый «порядок госпитализации носит временный характер», к «прежнему режиму» вернутся, как только «эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряженной». Ожидается, что срок действия новых правил «составит период около одного месяца». Однако подчеркивается, что «продолжительность будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе». Новые меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

Напомним, больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам. При этом столичный департамент здравоохранения подчеркнул, что право на получение медицинской помощи не ограничиваются.

Пациенты, у которых имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации.