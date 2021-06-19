 

Британия поставила РФ условие для встречи Джонсона и Путина

19.06.2021, 0:22, Новости дня
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Саммит президента РФ Владимира Путина и главы правительства Великобритании Бориса Джонсона возможен, если Москва «прекратит злонамеренные действия», сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.

Уоллес заявил, что «все еще наблюдаются злонамеренные действия». «Но, думаю, что мы будем судить президента Путина по его действиям», – сказал министр, добавив, что глава кабмина Великобритании, «без сомнений, открыт к встречам с кем-либо, когда существует важный шаг, который нужно предпринять». При этом «шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка будет сделан», сказал Уоллес, но «это случится после определенных действий». 

Уоллес полагает, что переговоры главы российского государства с президентом США Джо Байденом в Женеве стали «благоприятным началом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.



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