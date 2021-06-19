Бесс-порно

Чиновники предлагают поделить порнографию на легальную и нелегальную. Комментирует Дмитрий Быков.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Что хорошо, то хорошо. Критиковать серьезную, плодотворную инициативу не станет и самый упертый оппозиционер. Главный радиочастотный центр, подчиненный Роскомнадзору, выступил с идеей поделить всю порнографию на легальную и нелегальную. В раздел нелегальной попадет детское порно и сцены, связанные с насилием. В разряд легальной — «натуралистические изображения или описания половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимые с половым сношением действия сексуального характера».

Не стану придираться к определениям, потому что, с моей точки зрения, ток-шоу на федеральных каналах и некоторые патриотические стримы — вполне сопоставимые с половым сношением действия недвусмысленно сексуального характера, направленные на мозг зрителя. О дефинициях мы никогда не договоримся. Давайте сосредоточимся на полезных последствиях этой законодательной инициативы. Отныне смотреть легальное порно можно будет через Госуслуги, зарегистрировавшись и доказав свой возраст. Отдельное удовольствие заключается в том, что Госуслуги будут теперь отчетливо знать, кто смотрит порно, и время от времени напоминать об этом гражданину, как о страховке ОСАГО: такого-то числа вы посмотрели порно; что-то вы давно не смотрели порно; если вы сегодня же не посмотрите порно, ваш аккаунт будет аннулирован… Нашему человеку если вовремя не напомнить, он и мусор не вынесет, и помастурбировать забудет.

Но главное — регулируемый доступ к порносайту позволит государству мотивировать гражданина к массе полезных действий.

Можно переправлять на легальный порносайт не сразу после регистрации, а после еще нескольких фильтров: прививку сделал? Номер сертификата введите, пожалуйста! Налоги заплатил? Номер декларации. Долгов по квартплате нет? Не вижу ссылки! После полного погашения всех штрафов ГИБДД можно перейти на следующий сайт, и не успел наш зритель настроиться на возвышенный лад, как ему бац! — «Международная пилорама». Или «Раша тудей». Или «Воскресный вечер», да мало ли — у нас этого добра полон ящик, и вроде люди все неохотней занимаются этой копрофагией, но тут у них просто не будет выбора. Мы не звери, политическая подготовка будет продолжаться не более часа, а потом — самоублажайся на здоровье, каждые полчаса возобновляя доступ. В принципе, можно и совместить, подготовив несколько сайтов легального порно, где видеоряд будет самый что ни на есть эротический, а звук самый что ни на есть государственный: тем самым у человека возникнет стойкая, простите за выражение, и правильная ассоциация. Я бы назвал это программой «Бросай *** — смотри сертифицированное порно!», сокращенно «Бесс-порно». Это и фривольно, и государственно, и бескомпромиссно.

Вы спросите: а что если после часа государственной пилорамы у зрителя пропадет всякое желание? Во-первых, у хорошего не пропадет, а плохой не заслуживает порно. Во-вторых, скорее сработает обратная ассоциация: госпропаганда начнет вызывать у гражданина эротические ассоциации, он будет возбуждаться при виде федеральных телеведущих, а со временем испытывать при их появлении полное удовлетворение.

Кто сказал, в конце концов, что российское федеральное телевидение хуже порнографии?

Да оно во многих отношениях порнографичней, и разве плохо, если патриотизм вызывает легкое сексуальное возбуждение, желание отдаться господствующему дискурсу, расслабиться и получить удовольствие?

Остается последнее возражение: не все смотрят порно. Но это поправимо. В обществе тотального контроля, к которому мы стремительно движемся, просмотр государственного порно должен стать обязательным. В свободных обществах разрешено все, что не запрещено, а в нравственных и патриотичных все разрешенное обязательно. Допуск в интернет — или, по крайней мере, на Госуслуги — следует открывать только тем, кто отсмотрит в течение месяца не менее десяти часов госпорно, из которых примерно семь часов будет порнографией пропагандистской, а три — физиологической. И если после этого в стране не наступит демографический бум, то я уж и не знаю, чего вам надо. Впрочем, возможен вариант, при котором половина населения попросту откажется от интернета, ограничившись личной сексуальной практикой. Но что мешает нам продавать презервативы или виагру только тем, кто предъявит справку с Госуслуг о просмотре десяти часов госпорно?

А со временем можно и хлеб отпускать по таким же талонам.

Дмитрий Быков

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