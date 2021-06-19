Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук стала мамой

27-летняя певица Катя Кищук, экс-участница группы SEREBRO, а ныне – сольная артистка KATERINA, родила первенца. Новоиспеченная мама скрывала свою беременность, поэтому пост с фотографией ножек новорожденного стал полной неожиданностью для полутора миллионов ее подписчиков.

Baby Rain is finally here (Малыш(ка) Рейн наконец-то здесь – рус.), – написала Катя под снимком.

Пол ребенка девушка не сообщила, назвав лишь его имя – Рейн (на рус. “Дождь”). Также в посте Кищук поделилась собственным снимком, который был сделан во время беременности. Под постом набралось уже несколько сотен комментариев с поздравлениями (послания оставили в том числе Наталья Чистякова-Ионова, Айза Долматова, Рита Дакота и Виктория Дайнеко) и вздохами облегчения – ответ, почему их кумир стала реже публиковать новые снимки и выпускать песни, наконец-то найден.

Катя Кищук не назвала пока также и имя отца ребенка, но, вероятно, это ее избранник, 26-летний рэпер из Великобритании Тайрон Кеймон Фрэмптон, более известный под псевдонимом Slowthai. В июне прошлого года певица показала на своей странице в Instagram помолвочное кольцо, подписав снимок “Плачу”. Состоялась ли свадьба или нет, неизвестно.

О романе Кищук и Slowthai стало известно в 2020 году после одного из прямых эфиров девушки. В эфире певица учила молодого человека говорить по-русски, целовала в губы, дав понять, что между ними больше, чем просто дружба. Затем они стали частыми гостями соцсетей друг друга – он признавался ей в любви, а она писала о нем романтичные оды:

Хочу сказать, что мой парень прекрасен и что я никогда не чувствовала себя такой сильной и красивой.

До него Катя встречалась с другим артистом – эстонским рэпером Томми Кэшем.

Катя Кищук и Slowthai Slowthai