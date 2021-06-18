Ким Чен Ын поручил подготовить Северную Корею «и к диалогу, и к конфронтации» с США

В ответ на новую политику Джо Байдена в отношении Северной Кореи, подразумевающую «взвешенный и прагматичных подход, открытый к дипломатии», Ким Чен Ын «указал на необходимость готовиться и к диалогу, и к конфронтации, особенно тщательно — к конфронтации», пишет The New York Times. Это заявление подтверждает прошлую позицию Пхеньяна: «отвечать США по принципу сила в обмен на силу и добрая воля в обмен на добрую волю».



Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил своему правительству готовиться «и к диалогу, и к конфронтации» с США, пишет The New York Times, ссылаясь на государственные СМИ Пхеньяна. Как отмечает американское издание, так Ким отреагировал на новую политику Вашингтона в отношении растущей ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Как заявил Белый дом в апреле, после скрупулёзного изучения он пришёл к «чёткому пониманию», что усилия четырёх предыдущих администраций по ядерному разоружению Пхеньяна не увенчались успехом, хотя прошлые американские лидеры пробовали идти и путём санкций, и путём диалога. В таких обстоятельствах в отношениях с Северной Кореей президент Джо Байден и его команда намерены придерживаться «взвешенного и прагматичного подхода, открытого к дипломатии».

В ходе встречи с Трудовой партией Кореи в четверг 17 июня Ким «провёл предметный анализ» новой политики администрации Байдена, «прояснил необходимые стратегические и тактические ответные меры» и «указал на необходимость готовиться и к диалогу, и к конфронтации, особенно тщательно — к конфронтации», передало главное государственное СМИ Пхеньяна, Центральное телеграфное агентство Кореи.

The New York Times обращает внимание, что через несколько дней новый спецпосланник США по Северной Корее Сон Ким должен будет встретиться с высокопоставленными южнокорейскими и японскими чиновниками в Сеуле, чтобы обсудить политику в отношении Пхеньяна.

На прошедшей неделе Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в своей стране. Из-за этого некоторые аналитики в Южной Корее выдвинули предположение, что в условиях кризиса Пхеньян может охотнее пойти на диалог, чтобы добиться помощи из-за рубежа.

Как напоминает издание, на встрече в Вашингтоне в мае Байден и его южнокорейским коллега президент Мун Чжэ Ин договорились выстраивать отношения с Северной Кореей на базе соглашения, достигнутого в 2018 году в Сингапуре между Ким Чен Ыном и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. И Ким, и Трамп считают эту сделку одним из важнейших своих внешнеполитических достижений, хотя в ней лишь достаточно пространно прописаны намерения сторон по ядерному разоружению и обеспечению мира на Корейском полуострове.

По словам сотрудников администрации Байдена, они пытаются наладить контакт с Пхеньяном, чтобы разъяснить ему новую политику. Публично детали своих программ ни США, ни Северная Корея не раскрывают, видимо, желая приберечь их для возможных переговоров, полагает издание.

Ещё с января режим Кима утверждает, что будет «отвечать США по принципу сила в обмен на силу и добрая воля в обмен на добрую волю». Похоже, на последней встрече с Трудовой партией лидер страны подтвердил приверженность этой позиции. Ранее Пхеньян подчёркивал, что готов строить с США «новые отношения», только если Вашингтон откажется от «враждебной политики» — санкций и военного присутствия Америки в регионе. Свою страну, которая, несмотря на давление извне, продолжает работу над ядерной и ракетной программами, Ким именует «ответственной ядерной державой», которая не собирается злоупотреблять своим арсеналом.