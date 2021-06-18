 

“Индийский” штамм COVID-19 становится доминирующим в мире – ВОЗ

18.06.2021, 23:48, Новости дня
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“Вариант “Дельта” на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться. Нужно больше сведений и новых исследований по влиянию вакцин на него”, – сообщила Сваминатан.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/YYi9KmpVua

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 18, 2021

По данным минздрава Англии, штамм коронавируса “Дельта” оказался на 60% активнее штамма “Альфа”, или “британского” варианта. Он вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 177,5 млн случаев заражения, из них 3,8 млн – с летальным исходом.

В ходе пандемии обнаржили несколько штаммов коронавируса, которые отличаются более высокой заразностью и тяжелым течением болезни. Изначально им присваивали названия в зависимости от страны, где они были впервые обнаружены (например, “индийский”, “бразильский”, “британский” штаммы). В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”. Так, “индийский” штамм получил название штамм “Дельта”, “британский” – “Альфа”.

В перечень вызывающих беспокойство штаммов коронавируса, кроме “Дельты”, ЦКЗ внесла варианты вируса, которые впервые были обнаружены в Великобритании (“Альфа”), Южноафриканской Республике (“Бета”), два штамма, обнаруженные в Калифорнии (“Эпсилон”), а также в Японии и Бразилии (“Гамма”).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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