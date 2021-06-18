Добкин считает, что санкции против Фукса ввели из-за его возросшего влияния на власти Харькова

“Фактически, после того как [бывший мэр Харькова] Геннадий Кернес отбыл на лечение, Фукс стал главным бенефициаром городского совета. Без его решения или мнения ничего не происходило. Мало того, он форматировал коалицию в горсовете и облсовете, он выбирал председателей и заместителей председателей облсовета. Он рассказывал, с кем дружить и против кого дружить в Харьковском горсовете”, – сказал Добкин.

Он считает решение СНБО о санкциях следствием того, что “компетентные органы” изучили ситуацию в Харькове и “начали видеть уже полную картину”.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины 18 июня решил ввести санкции против украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также двух россиян – гендиректора госкорпорации “Ростех” Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании “ВСМПО-Ависма” Михаила Шелкова. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничительные меры были введеныпо рекомендации Службы безопасности Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что санкции против Фирташа ввели из-за поставок сырья на военные предприятия РФ, против Фукса – из-за ситуации с компанией “Голден Дерик” (СМИ называют его владельцем фирмы, бизнесмен говорил в интервью “Экономической правде”, что это “вранье и сплетни”).

Фукс, комментируя решение СНБО, сказал, что будет “защищать свою репутацию в украинских и международных судах”. Фирташ пока не отреагировал на введение санкций.

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