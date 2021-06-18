 

Володин: Новые санкции Украины против Чемезова говорят об эффективности “Ростеха”

18.06.2021, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель ГД напомнил, что санкции против Чемезова уже вводились два года назад. Новые меры украинских властей говорят об эффективности госкорпорации “Ростех”, написал Володин в своем телеграм-канале.

“Санкции Зеленского – это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации “оружейник года”, – добавил спикер.

По словам Володина, за время руководства “Ростехом” Чемезов сделал многое: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, продолжается перевооружение армии.

“Когда это признает президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что «Ростех» – эффективен и конкурентен, также как и его глава”, – заключил Володин.

Новые санкции против Чемезова введены в пятницу, 18 июня, по предложению Службы безопасности Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / Из Армении пишут

27.02 / Мнение: Восстание в Белуджистане

21.08 / Келли Осборн сделала операцию по уменьшению желудка

20.06 / В Латвии скончался писатель и сценарист Слава Сэ

29.04 / Суд в Перми приговорил росгвардейца к 14 годам колонии

18.09 / «Любимую не отдают»: Басков и Киркоров выпустили клип в поддержку Лукашенко

29.06 / Мнение: Крутое пике Зеленского

21.07 / Ученые рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом посредством мельчайших аэрозольных частиц

20.12 / Мнение: Проекты и инструменты

13.08 / Звезда сериала “Кухня” Валерия Федорович станет мамой во второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика