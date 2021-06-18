Володин: Новые санкции Украины против Чемезова говорят об эффективности “Ростеха”
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Председатель ГД напомнил, что санкции против Чемезова уже вводились два года назад. Новые меры украинских властей говорят об эффективности госкорпорации “Ростех”, написал Володин в своем телеграм-канале.
“Санкции Зеленского – это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации “оружейник года”, – добавил спикер.
По словам Володина, за время руководства “Ростехом” Чемезов сделал многое: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, продолжается перевооружение армии.
“Когда это признает президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что «Ростех» – эффективен и конкурентен, также как и его глава”, – заключил Володин.
Новые санкции против Чемезова введены в пятницу, 18 июня, по предложению Службы безопасности Украины.
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