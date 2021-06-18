Мнение: Ялту затопило
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Начавшийся вчера потоп в Восточном Крыму продолжился и сегодня, смещаясь в центральный Крым и на ЮБК.
В результате шедших с ночи дождей затопило Ялту. В городе объявлен режим ЧС, жителей просят не выходить из домов.
Затруднено движение по трассе на ЮБК у Ялты.
В Керчи же вода пока не спадает, спасатели ведут работу в городе.
У нас также с ночи дождь идет.
Казачка.
В пригородах.
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Источник: Colonel Cassad
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