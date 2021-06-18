Мнение: Ялту затопило

Начавшийся вчера потоп в Восточном Крыму продолжился и сегодня, смещаясь в центральный Крым и на ЮБК.

В результате шедших с ночи дождей затопило Ялту. В городе объявлен режим ЧС, жителей просят не выходить из домов.



Затруднено движение по трассе на ЮБК у Ялты.

В Керчи же вода пока не спадает, спасатели ведут работу в городе.

У нас также с ночи дождь идет.



Казачка.

В пригородах.

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