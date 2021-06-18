 

Мнение: Ялту затопило

18.06.2021, 23:32, Разное
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Начавшийся вчера потоп в Восточном Крыму продолжился и сегодня, смещаясь в центральный Крым и на ЮБК.
В результате шедших с ночи дождей затопило Ялту. В городе объявлен режим ЧС, жителей просят не выходить из домов.


Затруднено движение по трассе на ЮБК у Ялты.

В Керчи же вода пока не спадает, спасатели ведут работу в городе.

У нас также с ночи дождь идет.


Казачка.

В пригородах.

Источник: Colonel Cassad



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