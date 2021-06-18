Политика: Состав будущей Госдумы преобразят «депутаты новой волны»

В РФ официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Политологи считают, что наибольшие шансы имеют партии, которые смогли отреагировать на запрос избирателей на обновление и привлечь в свои ряды свежие лица. В результате будущий состав Госдумы может обновиться более чем наполовину. Причем, шанс попасть в парламент есть даже у представителей партий второго эшелона.

Президент Владимир Путин подписал указ о выборах в Государственную думу, официально дав старт избирательной кампании. Стало известно также о его личном участии в предстоящем съезде правящей партии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в пятницу: «Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – сказал Песков.

Ранее было объявлено, что съезд пройдет с беспрецедентными мерами санитарной безопасности – с сокращенным числом участников, гостей и прессы, а для появления на форуме потребуется справка о прохождении ковид-теста. Похожие меры, судя по всему, придется принимать и оппозиции – КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоку», съезды которых также намечены на ближайшие дни.

В пятницу Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) организовал круглый стол «Накануне съездов. Начало избирательной кампании», на котором политологи и политтехнологи попытались оценить шансы партий, участвующих в сентябрьских выборах.

ЭИСИ представил на круглом столе рейтинг 14-ти партий, имеющих реальные шансы пройти в Госдуму. Как отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования института Екатерина Соколова, его составили по аналогии с кредитными и биржевыми рейтингами – на основе трех показателей: политический профиль партии, ее «риск-профиль» и драйвер роста ее популярности. Драйвером роста, например, может стать «баланс спроса» на идеи справедливости и стабильности по итогам пандемии. «Риск-профиль» говорит о вероятности провала на выборах в результате действий как самой партии, так и ее конкурентов.

Фаворитом по всем этим показателям в рейтинге оказалась «Единая Россия», доказавшая свою способность к серьезному обновлению в результате праймериз и притока свежих лиц – волонтеров и медиков, героев борьбы с пандемией. За единороссами следует «Справедливая Россия», которой тоже удалось привлечь в списки много ярких медийных персон и провести слияние с двумя другими партиями. Ниже в рейтинге ЭИСИ располагаются ЛДПР и КПРФ, которых «подпирают» «Новые люди» и Партия пенсионеров. В качестве «середняков» в рейтинге указаны по нисходящей: «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России», «Зеленая альтернатива» и «Зеленые». В тройку аутсайдеров попали Партия роста, РПСС Максима Шевченко и «Гражданская платформа».

По мере приближения к выборам среди избирателей растет запрос на новые лица среди политиков, подчеркивается в докладе, поэтому кадровый и идеологический застой стал ключевым риском для таких политических сил, как КПРФ, ЛДПР, Партия роста и «Родина».

На этом фоне авторы доклада особо отметили успех «Новых людей». Этой партии удалось вплотную подобраться в рейтинге к парламентской четверке за счет своего открытого кадрового конкурса, притока интересных фигур и необычных пиар-акций в провинции.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков тоже считает единороссов безусловными фаворитами начавшейся гонки. По прогнозу его Центра, правящая партия может получить 120 мандатов только по федеральному округу. Это почти 54% голосов. «У «ЕР» сейчас 32%, у остальных трех партий, прошедших пятипроцентный барьер, – 28% по данным фонда «Общественное мнение», – напомнил Чеснаков. «Часто журналисты спрашивают, как 32% превратились в 54. Мы пересчитывали так, как положено по нашему законодательству: исходя из явки, перерасчета голосов, применения метода Хэйра», – отметил эксперт.

Впрочем, многое будет зависеть от того, каким окажется лидерская часть списка «ЕР», – это повлияет на драматургию всей избирательной кампании, считает политолог. «Демонстративное заявление о том, что президент очно будет присутствовать на съезде, говорит, что он поддерживает партию, которую создавал», – сказал Чеснаков.

Предотвратить «демобилизацию» единороссов

Президент консалтингового агентства Bakster-group, который одновременно возглавляет центральный аппарат партии «Справедливая РФ – За правду» Дмитрий Гусев назвал «шапкозакидательством» прогноз Чеснакова о результатах единороссов. По его мнению, «положение «ЕР» вовсе не такое хорошее». Кроме того, подобные прогнозы сработают против партии, поскольку часть ее электората в день выборов останется дома.

«Если избиратели узнают, что мы уже напророчили «ЕР» конституционное большинство, то ее сторонники будут демобилизованы»,

– предупредил Гусев. «Возможен сценарий, при котором «Единая Россия» не получит конституционного большинства», – сообщил эксперт. Зато «Справедливая Россия» отвечает на все актуальные запросы общества и получит больше процентов, чем ожидает его коллега Чеснаков, добавил Гусев.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в своем выступлении сосредоточился на судьбе КПРФ. На его взгляд, коммунисты тоже пытаются обновиться. «Они не готовы выходить на выборы со старой программой, написанной еще в 95-м году. С тех пор ее лишь один раз модернизировали, но она по-прежнему содержит в себе анахронизмы. Очевидно, что КПРФ понимает эту проблему и хочет что-то сделать, но не может понять, что. В результате мы видим метания Геннадия Андреевича Зюганова» – отметил эксперт.

КПРФ разрабатывает новую идеологию, в которой нет места противостоянию с президентом, но есть жесткое противостояние с кабинетом министров и «Единой Россией», отметил Данилин. Но лидером КПРФ не довольны рядовые коммунисты, которых он делает заложниками своих спонсоров, добавил эксперт.

«Зюганов ставит клановые интересы выше партийных. При этом вопрос преемничества в ЦК не решается, хотя времени было достаточно. На ближайшем съезде КПРФ возможен скандал с распределением мандатов, поскольку в списки попадут те, кто имеет финансовые ресурсы, а не те, кто всерьез работает на партию. В списках КПРФ с 2003 года вообще не было ни одного рабочего» – напомнил эксперт. В итоге результат КПРФ на выборах может оказаться ниже прогнозов – 10% вместо 15%, на которые многие в ЦК рассчитывают, подытожил Данилин.

Директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин Комков в свою очередь посетовал на кадровый голод едва ли не всех партий в провинции. «Мы сталкиваемся с некоей региональной франшизой, когда один и тот же список одновременно выбирается в пяти субъектах. Одни и те же люди в пяти субъектах!» – удивился эксперт. «Законодательство идет навстречу, понижая рамку обязательного присутствия в региональных группах, но не все партии могут закрывать их на местном уровне», – посетовал он.

Вмешался фактор пандемии

Кампания-2021 сильно отличается от привычных избирательных кампаний, сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов:

«Многие факторы, в первую очередь, пандемия, делают эту кампанию особенно интерактивной.

Такая непредсказуемость совершенно не дает повода заранее «оглашать победные реляции» тем кандидатам, которые уже «настроились на победу».

Мартынов рассказал участникам круглого стола о другом исследовании, которое он подготовил с коллегами. В исследовании, по его словам, участвовало более 700 политологов, политтехнологов, политических журналистов и по итогам была создан «индекс возможной переизбираемости» уходящего состава Госдумы.

Выяснилось, что из 443 депутатов нынешней Госдумы 168 человек оказались в «красной» зоне, то есть их шансы на переизбрание крайне малы. В частности, в «красной» зоне оказалась почти половина фракции КПРФ. В «зеленой» зоне, в которой оказались фавориты, – чуть более ста депутатов, около 65% из них – депутаты от «Единой России», говорит Мартынов. Единороссы есть и в «красной» зоне – например, это люди, проигравшие праймериз.

На основе исследований Мартынов делает предварительный вывод: на выборах 19 сентября больше половина Госдумы обновится. При этом политолог ожидает, что в новой Думе впервые за много лет окажутся так называемые партии второго эшелона. «Им будет тяжело перешагнуть 5-процентный барьер, но они вполне могут выиграть какие-то одномандатные округа и в итоге быть представленными в Госдуме несколькими депутатами», – указывает политолог.

Депутаты новой волны

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что задача обновления кадров стоит на повестке у всех политических сил, поскольку все они так или иначе стремятся отвечать актуальным запросам своих избирателей.

Лидером этого обновления Кислицына назвала «Единую Россию». Оценивая результаты праймериз партии, эксперт выделила тенденцию к выбору «социальных» кандидатов: врачей, волонтеров, общественников, представителей социально ориентированного бизнеса. По ее словам, это «депутаты новой волны» – тренд, ставший результатом новой управленческой политики на уровне государства, на что указывает деятельность «школы губернаторов» и конкурс «Лидеры России».

По словам Кислицыной, «новая волна» компетентна с точки зрения управления и коммуникативных навыков для общения с избирателями, а также лоббистских способностей – чтобы отстаивать их интересы. Симбиоз этих качеств вскоре станет, по словам «политическим мейнстримом».

Кислицына выразила уверенность, что с точки зрения управленческих компетенций «депутаты новой волны» окажутся сродни «губернаторам новой волны»: «близость к простым людям, решение проблем, эффективность». Кроме того, докладчица отметила, что в политику сегодня впервые пошли представители так называемой real politic, – в том числе и политологи и политтехнологи, примером чему стал и участник дебатов Дмитрий Гусев, перешедший недавно на работу к эсерам.

Подводя итоги круглого стола управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев, заявил: впереди «совершенно уникальная избирательная кампания». По его словам, «избирателям будет из кого выбирать, а политологам точно не будет скучно». Алиев предрекает серьезное изменение «политического контура» России.

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