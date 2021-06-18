В результате подтопления Ялты пострадали 11 человек

Число пострадавших в результате наводнения в Ялте, которое произошло из-за проливных дождей, выросло до 11 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Свыше 300 человек находятся в пунктах временного размещения, более 70 домов подтоплено, передает ТАСС.

Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Один человек погиб.