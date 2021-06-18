Рабочая встреча Курбана – Личное мнение

Курбан Омаров был замечен в компании некой Таты — бывшей участницы «Дома 2». Слева — Ксюша, справа — Тата. Выбор, который диктует тестостерон, по-моему, очевиден.



Фото: Соцсети

Но дело — не в этом, а в том, как много, громко и, на мой взгляд, неубедительно оправдываются Курбан и Тата за свои ресторанные посиделки.

Вот, собственно, сами посиделки:

https://t.me/lenamiro/9035

Курбана от выложенного в Сеть видео бомбануло настолько, что он — в лучших традициях пергидрольных старух из 90-ых — опустился до угроз в адрес тех, кто его снимает.

Пожалуй, процитирую:

Сколько говна должно быть в человеке, чтобы вот так исподтишка ковырять других. Благо, в этом заведении есть камеры, и я легко определю этого человека. Я найду того, кто это снимал. Даже придумал шоу, которое называется «Мыши», в его рамках будут находить этих людей, снимать их жизнь и показывать вам. Теперь в заведения со мной будут ходить двое операторов — они снимут тех, кто снимает меня.

Приятное времяпрепровождение с девушкой из «Дома 2» Курбан называет деловой встречей. Девушка это же времяпрепровождение называет рабочей встречей.

Тоже процитирую:

Да, мы действительно обедали. Меня пригласил продюсер для обсуждения совместного проекта, где я буду ведущей. Наш обед носил исключительно деловой характер! Но кто-то решил, как крыса, исподтишка, что хайпанет на теме сложных отношений супружеской пары. Увы, у них ничего не получилось и не получится: мы с Курбаном давно знакомы и встретились исключительно для обсуждения дел. Это была рабочая встреча!

Татка, конечно, молодец: пока Ксюша и Курбан хранят молчание по поводу своих семейных проблем, девушка из «Дома» походя подтвердила наличие этих самых проблем.

Впрочем, не суть.

Что такое деловая или, как её называет Тата, рабочая встреча, я в курсе: знаю, бывала. Как бывала я и на свиданиях.

Так вот на деловых встречах люди садятся друг напротив друга, а не рядом. Даже если на той встрече был третий (продюсер), то люди одного пола инстинктивно сядут рядом, а человек другого пола — напротив.

Так всем удобно. На деловых встречах.

На свиданиях люди, конечно же, садятся рядом. Особенно, если свидание — не первое. Разве нет?

Есть ли, по-вашему, у Ксении повод для ревности? Верите ли вы в то, что встреча Таты и Курбана носила деловой характер? Почему?

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