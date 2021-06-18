Мнение: О шокирующем факте про Америку… Живите с этим теперь

Это всего лишь факт. Всего лишь один из бесконечного множества. Статистический. Официально удостоверенный. И для многих, особенно в России, шокирующий на грани раздражения или отвращения.

Хотя вот для #США – не больше, чем #статистика. Которая, однако, многое объясняет…

Дисклеймер: особо ранимым персонам заходить под кат строго не рекомендуется.

Просто факт. По данным U.S. Census Bureau, в США 980,3 тыс. домашних хозяйств составляют пары одного и того же пола, 55% из них официально в браке, и вместе с ними живут 191 тыс. детей. И 53% таких семей – «женщина – женщина».

Итак, почти миллион американских домохозяйств – открыто однополы. Это 0,8% от общего числа домашних хозяйств США. Средний возраст такой пары – 44-45 лет. При этом 18% пар – межрасовые. Для сравнения, среди обычных семей таких вот интернационалистов – от 7% до 9% по разным оценкам.

Ещё статистика: 52% однополых пар имеют образование от бакалавра и выше, что также превышает среднеамериканский показатель. Общий доход на пару за год – в среднем 98,6 тыс. долл. Для сравнения, По данным Бюро трудовой статистики, медианный доход домохозяйства в Соединённых Штатах в 2019 году составил 68,7 тыс. долл. То есть, люди в однополых парах умнее, образованнее и обеспеченнее своих ровесников из традиционных семей.

Но это ещё не всё.

Автор крайне популярной в последнее время концепции «креативного класса» Ричард Флорида утверждает, что именно толерантность, то есть, способность спокойно принимать гендерные, религиозные, сексуальные и прочие различия — ключевое условие экономического роста в инновационную эпоху.

Вот какое у этого мнения есть основание.

Толерантность – это основной индикатор наличия низких входных барьеров для развития креативного класса, принятия разнообразия в обществе, наличия новых возможностей. Потому что высокий уровень толерантности благоприятствует творчеству: толерантность помогает устанавливать связи между людьми различных профессий и занятий, её наличие является само по себе сигналом, что все новые идеи и предложения будут выслушаны и приняты, а не отвергнуты и осмеяны. Таким образом, открытость как составляющая толерантности, то есть открытость к тем людям, которые «не такие как все», означает аналогичную открытость и к инновациям.

Представители креативного класса выбирают те города и регионы, которые отличаются разнообразием, терпимостью и открытостью новым идеям. Наоборот, отсутствие толерантности и разнообразия заставляет творческих людей покидать эти места. В результате, постиндустриальная экономика скорее появится и будет успешнее развиваться именно в терпимых обществах. Об этом же говорят и результаты исследований.

В России, где даже обсуждение более-менее терпимого отношения к тем, кто «не такие как все», жёстко табуировано, преобладает менталитет зоны, тюрьмы, колонии. Что печально: за колючей проволокой ничего инновационного, прорывного не создашь (сталинские «шарашки», скорее, исключение, которое, тем не менее, подтверждает общее правило). Особенно в XXI веке, когда требуется свободное и незашоренное мышление.

В общем, технологически Америка впереди закономерно и надолго, возможно, навсегда. Как с этим не менее очевидным фактом жить?

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