Ванная превращается в сушилку и другие полезные вещи японского быта

Япония многие столетия старалась изолироваться от внешнего мира. В результате на ее территории сложились уникальная культура и традиции, а жители до сих пор отличаются аутентичным менталитетом и особым взглядом на окружающее. Это отражается не только в восприятии тонких материй, но и в повседневной жизни.

Дверца холодильника открывается в обе стороны

В Японии размером примерно с Амурскую область проживает более 125 миллионов человек. При этом значительную часть территории занимают горы. Недвижимость в стране очень дорогая. Поэтому люди в городах вынуждены ютиться в крохотных квартирках.

Чтобы разместить как можно больше предметов быта на ограниченном пространстве, дизайнеры придумывают трансформируемую мебель, а также бытовую технику. Например, в Японии никого не удивишь холодильником, дверца которого открывается в обе стороны. Если к нему неудобно подойти слева, можно подойти справа.

Это отличное решение для небольших кухонь. Для реализации этой идеи японцы изобрели инновационную технологию двустороннего крепления дверок.

Мыться можно посреди ванной комнаты

В Японии можно мыться не только в самой ванной или душевой кабине, а посреди помещения. На полу расположен слив, прикрытый сеточкой, улавливающей волосы. Поэтому засоров можно не бояться. Следует сказать, что такая система используется не только в Японии, но и в некоторых европейских странах, например в Греции. Это очень удобно для людей, испытывающих проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Вместо распашных используются раздвижные двери

Это традиционный стиль, используемый в строительстве столетиями. Если раньше двери делали из реек, обтянутых бумагой, то теперь их изготавливают из более прочных материалов. Такая конструкция помогает экономить место.

Бытовая техника всегда готова к работе

Во многих домах есть специально оборудованные выдвижные полки с вытяжкой, на которых стоят часто используемые кухонные приборы. Фишка в том, что они хранятся подключенными к розеткам. Достаточно потянуть полку на себя и «зарядить» тостер хлебушком, а посторонние запахи очистит фильтр.

Мини-погреб в полу

Это весьма удобная система. Где-нибудь в коридоре в шаговой доступности можно хранить напитки, соленое сало, куриные яйца. При этом их температура будет оптимальной.

Почтовый ящик с кодовым замком

Видимо, у японцев ключ от почтового ящика постоянно куда-то девается. Достаточно запомнить нехитрый код, чтобы решить эту проблему. Кроме того, кодовый замок сложнее вскрыть.

Сушилки на балконе

Подобное ноу-хау устанавливают и наши умельцы. Трудно сказать, где сушить вещи жителям высоток, если не на балконе. Поэтому японцы тут не изобрели ничего нового.

Правда, некоторые хозяйки предпочитают сушить вещи в ванной комнате. Это удобно тем, что вода с вещей стекает в поддон, а не на пол балкона.

Почти в каждой комнате индивидуальная система обогрева воздуха

В Японии нет центрально отопления, а зимой бывает достаточно холодно. Они обогревают помещения кондиционерами.

Встроенная пароварка для рыбы

Рыба с рисом является одним из главных блюд японской кухни. Поэтому вполне логично, что вслед за рисоварками японцы придумали бойлеры для приготовления морепродуктов на пару. Многие газовые и электрические плиты продаются уже со встроенными отсеками для приготовления рыбы с сохранением ее полезных свойств.