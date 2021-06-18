Подойдет для разных типов кожи: простые рецепты летних масок для лица

Природа — это самый талантливый косметолог, который точно знает, что нужно коже в летние дни. Поэтому она не скупится на полезные фрукты, которые один полезнее другого. Это настоящий эликсир красоты, который также оздоровит организм изнутри.

Клубничная маска

Маска из красных ягод для лица поможет защитить кожу от раннего старения, сделает ее более светлой и очистит от всех накопленных стрессов.

Приготовление: измельчите клубнику вилкой или блендером и нанесите фруктовую смесь на кожу на 20 минут. Затем смойте ее прохладной водой. Для тех, у кого сухая кожа, после следует нанести питательный крем. 7-10 процедур подарят коже второе дыхание.

Огуречная маска

Огурец – один из самых распространенных и полезных овощей для кожи. Маски из огурца тонизируют, увлажняют, уменьшают воспаление и жирный блеск.

Приготовление: измельчите овощ без кожуры на крупную терку, добавьте одну столовую ложку заранее запаренных кипятком овсяных хлопьев и половину чайной ложки увлажняющего тоника. Овсяно-огуречную смесь нанесите на лицо на 25 минут, а затем смойте маску прохладной водой.

Красота по правилам

На сегодня есть много вариантов фруктовых масок для лица. Чтобы они оказали максимально положительный эффект, важно изначально определиться с типом кожи и определить желаемый результат, который хотите получить.

Некоторые фрукты способствуют появлению аллергии. Перед применением маски нанесите немного фруктовой смеси на запястье, выдержите 10 минут, ополосните и понаблюдайте за реакцией кожи.

Выбирайте для масок только спелые плоды без участков гниения. Готовьте маску из натуральных ингредиентов на одно применение. Маску используйте сразу всю, ведь через полчаса она будет неэффективна.

Перед самой процедурой немного распарьте кожу теплой водой или паром и очистите щадящим скрабом. Наносите маску на лицо плавными движениями, избегая участков вокруг глаз. На эти места положите влажные чайные пакетики или кружочки огурца.

Держите маску из фруктов не дольше 15-20 минут. Старайтесь не злоупотреблять кислотными масками. Одной процедуры красоты в неделю будет достаточно.