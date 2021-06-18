Мнение: Ковидобесы наскипидарили Путина

Меж тем ковидобесы устраивают уже откровенный шабаш, просто ведьминские пляски. Понятно, что это и так были психически нестабильные люди (которых нагнетаемая изо всех утюгов паника на протяжении года окончательно доломала) – но то, как они сейчас изощряются в выдумывании всяческих кар и ограничений для непривитых – это все ж какая-то фантастика. Смотришь и тихо охреневаешь. Их первая любимая идея была, как мы помним – оставлять непривитых людей без медицинской помощи, пусть, типа, подыхают, “мы вас не любим”.

Теперь они идут дальше: надо запретить непривитым покупать продукты в магазинах, ходить в театры, в кино, в ночные клубы (!), на лекции в вузы, на работу в офисы, а в пределе – вообще выходить из дома. Издевательски поясняя, что все эти ограничения – только для того, чтобы сохранить ДОБРОВОЛЬНОСТЬ при принятии решения о собственно прививании. Занятно, что это уже не только бред больного мозга измученных паническими атаками ковидобесов – нет, это уже оформляется в виде распоряжений (пока) республиканских властей. Вот – сногсшибательная инициатива из Башкирии:

“Власти Башкирии ввели ограничения, согласно которым приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только после вакцинации, либо с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

Также жители Башкирии могут предоставить справку о прохождении вакцинации против COVID-19 только одним компонентом вакцины или справку о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавируса.

С 22 июня такое требование распространится на деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, которая осуществляется в закрытых помещениях, работу ночных клубов, а также на проведение массовых спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

С 29 июня ограничения повлияют на сферу общественного питания (при количестве 10 и более посадочных мест), деятельность салонов красоты, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки”.

Ну, даже нет смысла говорить о том, насколько грубо весь этот бред нарушает ВСЕ российские как бы законы, и прежде всего – как бы Конституцию. Фактически людей (хе-хе – почти 90% населения России) лишают элементарных прав вплоть до права купить себе пожрать – вообще БЕЗ каких-либо оснований.

Ну что тут можно сказать? Одно: крепко же маразматик Байден прижал нашего Пути-Пута. Точнее, конечно – вся та неведомая камарилья, которая стоит за маразматиком и, очевидно, очень крепко держит нашего генерал-губернатора за яйца. Охренеть. Два дня – и все дебилы страны буквально ВСТАЛИ НА УШИ. На абсолютно ровном месте. С нуля.

Чем же Путина так наскипидарили, даже интересно? И почему ради настолько идиотской цели?

Все равно ведь прививаться никто не будет, это ежу понятно.

UPD. И в Москве не отстают: московский глава департамента здравоохранения выпустил приказ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ проведение “плановых операций”… пациентам без справки об уколе чудодейственной вакциной. И опять же – откуда такое внезапное бешенство? Объяснение только одно – приказ с самого верху. И – через два дня после встречи Путина с Байденом.

Всех просто сдали “на уколы”. В обмен на что? Едва ли тут только деньги.