Ученые рассказали о провоцирующих развитие рака груди составляющих пищевого рациона

Испанские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили предпосылки появления рака молочной железы у женщин. По результатам научной работы исследователи выделили блюда и продукты, способные повысить риск появления упомянутого онкологического заболевания.

В рамках продолжавшегося почти полтора десятилетия исследования ученые, представляющие Каталонский институт онкологии (Барселона, Испания), изучили данные по здоровью 318 тысяч жительниц данной европейской страны. По словам руководителя научной группы Карлоты Кастро-Эспин, аналитическая работа существенно отличалась от всех проведенных ранее её международными коллегами исследований: так, ранее исследователи фокусировались на влияние конкретных веществ на вероятность развития рака груди, новые же изыскания рассматривали особенности пищевого рациона в целом. Анализ используемых представительницами прекрасного пола диет показал, что риск возникновения онкозаболевания на 12% повышает употребление жареной еды, обработанных мясных продуктов (фастфуда, полуфабрикатов и т.п.), а также продуктов, содержащих рафинированные углеводы, сахар и насыщенные жиры. Примечательно, что на обнаруженную корреляцию не влияли другие факторы риска – индекс массы тела, уровень употребления алкогольных напитков и общий уровень физической активности у исследуемых.

Выявленную закономерность медики объяснили способностью вышеуказанных составляющих пищевого рациона провоцировать в человеческом организме воспалительные реакции, которые не удается остановить иммунной системе при постоянной приверженности к упомянутой диете. Также специалисты напомнили и других факторах, повышающих риск развития рака молочной железы, в числе которых назвали ряд аутоиммунных расстройств и сердечно-сосудистых болезней, наличие ожирения или диабета, других видов онкозаболеваний, а также некоторые особенности образа жизни – постоянная подверженность стрессу, недосыпание и приверженность к вредным привычкам в виде злоупотребления алкоголем и курением. Материалы исследования были опубликованы в Eat this, not That!

