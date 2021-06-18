СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

“Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО”, – сказал Зеленский.

Также в тайном режиме на заседании СНБО рассмотрели вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами, уточнила пресс-служба Совета нацбезопасности.

Эту стратегию на заседании СНБО представил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщил сайт ведомства.

“Этот документ определяет конкретные шаги, которые необходимо осуществить в структуре управления, системе планирования, развития экспортного потенциала, а также кадрового потенциала ОПК Украины до 2030 года. Среди приоритетных направлений и задач – проведение реорганизации предприятий-участников госконцерна “Укроборонпром”, предприятий Минобороны, Минстратегпрома, Государственного космического агентства Украины и других органов управления”, – говорится в релизе.

По словам Уруского, стратегия предусматривает выделение из госбюджета не менее 0,5% ВВП ежегодно на обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса.

“Стратегия определяет основы государственного регулирования и пути обеспечения государственной поддержки оборонного сектора экономики. Среди мер государственного протекционизма – предоставление налоговых льгот и освобождение от уплаты ввозной пошлины”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—