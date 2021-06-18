 

СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

18.06.2021, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО”, – сказал Зеленский. 

Также в тайном режиме на заседании СНБО рассмотрели вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами, уточнила пресс-служба Совета нацбезопасности.

Эту стратегию на заседании СНБО представил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщил сайт ведомства. 

“Этот документ определяет конкретные шаги, которые необходимо осуществить в структуре управления, системе планирования, развития экспортного потенциала, а также кадрового потенциала ОПК Украины до 2030 года. Среди приоритетных направлений и задач – проведение реорганизации предприятий-участников госконцерна “Укроборонпром”, предприятий Минобороны, Минстратегпрома, Государственного космического агентства Украины и других органов управления”, – говорится в релизе.

По словам Уруского, стратегия предусматривает выделение из госбюджета не менее 0,5% ВВП ежегодно на обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса. 

“Стратегия определяет основы государственного регулирования и пути обеспечения государственной поддержки оборонного сектора экономики. Среди мер государственного протекционизма – предоставление налоговых льгот и освобождение от уплаты ввозной пошлины”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / Die Welt – военный альянс России и Китая уже стал реальностью

23.09 / Абэ выразил надежду на заключение мирного договора с Россией

22.04 / Компания Realme выпустит среднебюджетный смартфон с поддержкой 5G

12.07 / Комаровский о карантине в Украине: Закрыть школы и институты – это страшная ошибка

31.12 / В список 100 самых красивых девушек попали четыре россиянки

26.04 / Коллега Прокловой усомнился в правдивости ее истории о домогательствах на съемках

06.07 / Великобритания объявила о санкциях в отношении чиновников из России и Саудовской Аравии

16.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 29,5 млн человек

13.07 / Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

02.01 / Москаль о ситуации на Донбассе: Кто наглее, тот и выигрывает. Сю-сю-сю – это не о победе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика