 

Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства

18.06.2021, 22:50, Новости дня
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“В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу. В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг, и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест”, – отметили в сообщении.

Правительство должно учесть в проекте госбюджета на 2022 год финансирование мероприятий целевой программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоению производства вертолетов, созданию условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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