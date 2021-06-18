 

Кулеба договаривался с главой МИД Хорватии об упрощении условий въезда украинцам

18.06.2021, 22:50, Новости дня
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“Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19”, – заявили в министерстве.

Главы МИД обсуждали также подготовку визита в Украину премьера Хорватии “для активизации политического диалога и экономического сотрудничества”, говорится в сообщении.

Контекст:

Сейчас украинцам въезда в Хорватию нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Въезжающие могут также предъявить антиген-тест или справку о прохождении полного курса вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Sinopharm. Также допускается вакцинация российским препаратом “Спутник V”, сказано на сайте министерства внутренних дел страны. 

Можно вакцинироваться одной дозой, ее нужно сделать не менее, чем за 14 дней до въезда в Хорватию.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 17 июня в Украине сделали почти 2 млн прививок от коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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