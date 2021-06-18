 

СНБО разрабатывает меры по реагированию на изменение климата в Украине – Данилов

18.06.2021, 22:50, Новости дня
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Данилова спросили, есть ли угроза национальной безопасности Украины из-за глобального изменения климата, и предпринимает ли СНБО какие-то шаги для того, чтобы предотвратить такие угрозы. 

“Что касается ситуации с климатом, вы знаете о том, что [президент] Владимир Александрович [Зеленский] предлагал инициативу, чтобы в Украине за три года появился миллиард новых растений, для того, чтобы мы увеличивали свои леса. Это залог того, что мы в ближайшее время не оказались в ситуации, в которой оказывается очень много стран”, – ответил Данилов. 

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило 17 июня, что Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений и уже в ближайшие 30–40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Данилов назвал очень большим вызовом для страны засуху. 

“Мы по этому вопросу занимаемся, разрабатываем соответствующие шаги, которые мы предложим на заседании СНБО для того, чтобы это отсрочить, по крайней мере, в нашем государстве”, – добавил он. 

Он также вспомнил о наводнении в оккупированном Крыму и отметил, что СНБО, “к сожалению, не может влиять на погоду”.

Контекст:

7 июня Зеленский на форуме “Украина 30” заявил о старте проекта “Зеленая страна”, в рамках которого предлагает высадить в Украине 1 млрд деревьев за три года. 

9 июня правительство запустило инвентаризацию лесов. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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