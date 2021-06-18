 

Эриксена выписали из больницы. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор

18.06.2021, 22:50, Новости дня
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Футболиста уже выписали из больницы. После этого он посетил команду и вернулся к семье.

Эриксен сообщил, что операция прошла хорошо.

“В данных обстоятельствах у меня все хорошо. Было  здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они провели вчера. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России”, – заявил он.

Дания сыграет свой последний матч в группе B против сборной России 21 июня.

Контекст:

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Дания – Финляндия 12 июня. Его вынесли с поля на носилках, Боэсен рассказывал, что футболист пережил на поле остановку сердца, писала The Guardian. 

Матч приостанавливали, но его доиграли в тот же день, Финляндия выиграла со счетом 1:0. Игру решили продолжить, когда стало известно, что Эриксен пришел в сознание. 

15 июня Эриксен опубликовал в Instagram селфи, сделанное в больнице. Он сообщил, что “в порядке” и “чувствует себя хорошо”.

29-летний Эриксен в последнем сезоне стал чемпионом Италии. Четырежды (2013, 2014, 2015, 2018) он признавался лучшим футболистом года в Дании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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